Jest pomysł, by dzieci z z podtoruńskich gmin uczyły się pływać na szkolnych basenach w Toruniu

"Toruń jest miastem, w którym funkcjonuje kilkanaście basenów, a liczba krytych pływalni na jednego mieszkańca plasuje nasze miasto w czołówce polskich miast - pisze radny Jakubaszek. - Potencjał związany z tą infrastrukturą powinien służyć także mieszkańcom okolicznych gmin, które poza gminą Wielka Nieszawka, pozbawione są krytych pływalni. Niestety rokrocznie docierają tragiczne informacje o utonięciach, które są tym bardziej bolesne, kiedy dotyczą dzieci i młodzieży. M.in. dwa miesiące temu doszło do kolejnej tragedii, która miała miejsce w podtoruńskiej Złotorii, gdzie utonął 14-letni chłopiec. Niestety, dzieci i młodzież z okolicznych gmin nie mają możliwości nauki pływania w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, co powinno ulec zmianie. Każda nauka pływania zaczyna się od nauki podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Nauka pływania to także wyuczenie nawyków i odruchów związanych z zachowaniem w wodzie np. po zachłyśnięciu się. Doświadczenie, które nabiera się podczas nauki pływania, ogranicza prawdopodobieństwo ryzykownych zachowań, a przede wszystkim uczy jak radzić sobie w wodzie w kryzysowych sytuacjach. Baseny w mieście mogą i powinny służyć nauce pływania uczniom także z gmin wiejskich, tym bardziej, że potencjał toruńskiej infrastruktury może być dzięki temu pełniej wykorzystany. Dla przykładu, odległość od Szkoły Podstawowej w Złotorii do najbliższego basenu w III LO wynosi zaledwie 3 km. Tymczasem na Osiedlu na Skarpie znajduje się aż 5 basenów, które mogą służyć uczniom okolicznych gmin."