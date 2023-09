Socjal na Olsztyńskiej w Toruniu. Dewastacje, nałogi starszych i walka o los dzieci

Bloki socjalne przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu od środka przerażają. Straszą szczególnie dewastowane klatki schodowe, ale ZGM nie planuje ich remontu. W takiej przestrzeni dorastają dzieci. Piękniejszy świat znajdują w świetlicy.

-Robimy, co możemy, by zapewnić dzieciom stąd miejsce do odrabiania lekcji i jak najciekawsze zajęcia pozalekcyjne. Z radością obserwujemy, jak się angażują i jak uczą się współpracy. O wyremontowaną niedawno świetlicę naprawdę dbają. A dorastają w otoczeniu, na które my akurat nie mamy wpływu - mówi Anna Troczyńska z Toruńskiemu Centrum Usług Społecznych, które prowadzi tu świetlicę.

Lepszy i piękniejszy świat w świetlicy. A bloki straszą...

Świetlica środowiskowa działa na terenie kompleksu bloków socjalnych przy ul. Olsztyńskiej 114. Tutaj czyni się naprawdę wiele, by dzieciakom z bloków socjalnych otwierać drzwi do lepszego świata. Motorem i dobrym duchem tego miejsca jest zatrudniona tutaj animatorka Małgorzata Wojciechowicz.

-To wielka pasjonatka teatru, co w Toruniu nie jest tajemnicą. Stąd też wiele zajęć teatralnych i tanecznych w świetlicy. Nie brakuje też jednak zajęć plastycznych, sensorycznych, sportowych. Są też w planie pogadanki z pielęgniarką o higienie, zdrowiu. Świetlica przygotowana jest do przyjęcia 30 dzieci, ale tak naprawdę regularnie uczestniczy w zajęciach 15. To głównie młodsze dzieci, choć czasem zajrzą tu i nastolatki - mówi Anna Troczyńska z TCUS.

Problemem na osiedlu od lat są nałogi starszych lokatorów bloków socjalnych i nieporadność życiowa rodziców. -Nie udaje nam się z dziećmi ruszyć poza Olsztyńską, np. na starówkę, choć bywały próby. Przy takich okazjach okazuje się, że część dzieci się spóźnia, inne zapomniały legitymacji, kolejnym nagle zajęcie wymyślili rodzice. Pogodziliśmy się z tym na razie i staramy się na miejscu zrobić jak najwięcej dobrego. Dzieciaki widząc prawdziwe zaangażowanie ze strony dorosłych doceniają to - podkreśla Anna Troczyńska.

Poza świetlicą świat w kompleksie socjalnym nie wygląda różowo. Szczególnie przerażają wnętrza klatek schodowych. Ale nasz fotoreporter w miniony wtorek (19.09) uwiecznił też sypiące się schody wejściowe do bloku czy zniszczone elewacje.

ZGM w Toruniu: -Nie mamy w planie remontu klatek schodowych

W klatkach schodowych bloków socjalnych straszą zniszczone ściany, schody, skrzynki pocztowe. Tragicznie wyglądają też niektóre elewacje budynków czy boksy śmietnikowe.

Bloki (socjalne i komunalne obok) wybudowało miasto, a administruje nimi Zakład Gospodarki Komunalnej w Toruniu. - Nie mamy w planie remontu klatek w budynkach socjalnych przy ulicy Olsztyńskiej - przekazuje "Nowościom" Monika Mikulska, dyrektor ZGM.

Obecnie miasto postanowiło jednak zadbać o stan bloków komunalnych przy tej ulicy. - Tutaj planujemy dokonać wymiany domofonów. Nabór na wykonawcę tego zadania już został ogłoszony - mówi dyrektor Mikulska. -W budynku pod adresem Olsztyńska 114 natomiast zaplanowana jest wymiana drzwi wejściowych.

Socjal pracował na złą sławę całej Olsztyńskiej. "Nie wrzucajcie nas do jednego worka"

Nie jest tajemnica, że ulica Olsztyńska budzi złe skojarzenia od wielu lat za sprawą zaledwie kilku bloków socjalnych, w których wydarzyło się wiele złych rzeczy. Udziałem socjalnych lokatorów były, niestety, na przestrzeni lat nawet najpoważniejsze przestępstwa (z brutalnym zabójstwem włącznie), ciągłe dewastacje, akty przemocy. Ostatnia odsłona patologicznych zjawisk tutaj to sprawa "Psychopatów z Olsztyńskiej", czyli nastolatków dręczących chorego Krystiana (szeroko ten temat relacjonowały nie tylko "Nowości").

Czy trudno się zatem dziwić, że mieszkańcom innych rejonów Torunia słowo "Olsztyńska" kojarzy się fatalnie? Nie. To niesprawiedliwe, ale jednak tych kilka socjalnych bloków po prostu zapracowało na złą sławę całej ulicy

-Nie wrzucajcie nas wszystkich do jednego worka! - to generalny apel, jaki płynie zawsze z komentarzy mieszkańców ulicy Olsztyńskiej. Mieszkańcy przypominają, że Olsztyńska to nie tylko kilka bloków socjalnych, ale o wiele więcej budynków komunalnych, bloki Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także bloki deweloperskie. - Tu naprawdę mieszkają zwykli, porządni ludzie. Pracujący, spokojni, płacący niemałe już czynsze, spłacający kredyty - pisał do nas niedawno pan Artur.

