Toruń. Posypały się mandaty za dzikie parkowanie na Bulwarze. Jak miasto chce rozwiązać ten problem?

30 mandatów wlepiła Straż Miejska w Toruniu za parkowanie na dziko na Bulwarze Filadelfijskim, na nowo urządzonych terenach zieleni. Miasto chce je na stałe zabezpieczyć przed łamiącymi prawo kierowcami.

Parkowanie na nowo urządzonych terenach zieleni to kolejny problem, który ujawnił się po zakończonej niedawno przebudowie Bulwaru Filadelfijskiego. W minioną sobotę, 8 czerwca samochody ustawiono w pobliżu hotelu Bulwar. Wystarczyło, by zrobił to jeden kierowca, by zaraz obok jego auta zaparkowano kolejne.

Zdjęcia zaparkowanych na nowo urządzonych terenach zielonych samochodów pojawiły się w internecie. Sprawa oburzyła wielu torunian. Zareagował Urząd Miasta. We wpisie w mediach społecznościowych opublikowanym jeszcze w sobotę przypomniano, że na Bulwarze Filadelfijskim obowiązują przepisy dotyczące tzw. strefy zamieszkania. Poinformowano też o działaniach Straży Miejskiej wobec łamiących je kierowców i zapowiedziano te, które w przyszłości uniemożliwią dzikie parkowanie.

Parkowanie na dziko na Bulwarze w Toruniu: taka była reakcja Straży Miejskiej?

Jakie są więc efekty działań Straży Miejskiej wobec parkujących na dziko n Bulwarze Filadelfijskim?

- W sobotę nałożyliśmy 30 mandatów karnych - mówi Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu. - Zdecydowana większość z nich to te za parkowanie w strefie zamieszkania poza miejscem do tego wyznaczonym. W takiej sytuacji mandat wynosi 100 złotych. Nałożyliśmy też kilka mandatów za niszczenie zieleni. Według kodeksu wykroczeń mogą wynieść nawet do 1000 złotych. Samochody w tych miejscach mogą zniszczyć nie tylko zieleń, ale także system ją nawadniający. Komendant Bartulewicz dodaje, że są jeszcze sprawy będące w toku - na podstawie zebranej dokumentacji trwa ustalanie kierowców, którzy postawili samochody na terenach zielonych. Kolejni więc muszą się liczyć z mandatami.

W niedzielę 9 czerwca problemu z parkowaniem na dziko na Bulwarze Filadelfijskim nie było. Od godziny 10 do 20 nad porządkiem czuwał na stały, pieszy patrol Straży Miejskiej. Pojawiły się też patrole policyjne w radiowozach.

- W sobotę szybko zareagowaliśmy na problem z parkowaniem na dziko na Bulwarze Filadelfijskim - zapewnia komendant Bartulewicz. - Zwrócił na niego uwagę operator miejskiego monitoringu, który na obrazach z kamer widział, co się dzieje. Musieliśmy też jednak być w innych częściach Torunia. Akurat w sobotę 8 czerwca dużo się w mieście działo. Było choćby sporo festynów, które zabezpieczaliśmy.

Parkowanie na dziko na Bulwarze w Toruniu: jak temu zapobiec?

A co z zabezpieczeniami, które na stałe uniemożliwią parkowanie na dziko na Bulwarze Filadejfijskim? Na poniedziałek prezydent Paweł Gulewski zwołał specjalne spotkanie w tej sprawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych miejskich służb i instytucji. We wtorek mają mu zostać zaproponowane konkretne propozycje, które jak najszybciej powinny zostać zastosowane na Bulwarze. - Moim zdaniem w miejscach, gdzie w sobotę były parkowane samochody, powinny zostać posadzone krzaki, które uniemożliwią wjazd. Będą się komponować z otoczeniem. Nie powinny tu być ustawiane słupki - podkreśla Mirosław Bartulewicz.

Słupki też są rozważane. Inna koncepcja to ustawienie ławek. Jest też propozycja to zamykanie Bulwaru Filadelfijskiego dla samochodów. Na jego fragmencie między Ślimakiem Getyńskim a ulicą Łazienną umożliwiają to automatyczne słupki, chowane w jezdni.

Jest też kwestia lepszego wykorzystania parkingów park&ride, zbudowanych w ubiegłym roku przy ulicach Dziewulskiego i Olimpijskiej. Tu zmierzające na starówkę i w jej otoczenie osoby powinny zostawiać samochody i kontynuować podróż do zatłoczonego centrum miasta tramwajami i autobusami MZK. To jednak rozwiązanie dla turystów przyjeżdżających do Torunia od wschodu i północnego wschodu. Ci zmierzający ulicą Poznańską i Łódzką takiego nie mają. Uwag dotyczących organizacji ruchu na Bulwarze Filadelfijskim jest więcej. Pojawiły się choćby po piątkowej wizji lokalnej nad Wisłą, którą przeprowadzili przedstawiciele Straży Miejskiej, Biura Toruńskiego Centrum Miasta i jednego z wydziałów Urzędu Miasta. Po niej jest propozycja wprowadzenia zakaz wjazdu na promenadę samochodów dostarczających towar do pawilonów nad Wisłą. Alternatywą jest wyznaczenie dla tych pojazdów tzw. kopert na jezdni Bulwaru Filadelfijskiego.

