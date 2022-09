Toruń. Problemy z parkowaniem przy Motoarenie podczas meczów żużlowych. Zobacz zdjęcia!

Zaparkowanie pod Motoareną graniczy z cudem

Faktycznie, miejsc na zaparkowanie samochodu jest zdecydowanie za mało. Parkingi strzeżone bezpośrednio wokół stadionu mieszczą ok. 600 samochodów i 12 autobusów (w tym 50 miejsc dla VIP). W najbliższej okolicy jest też parking niestrzeżony na ok. 1350 miejsc. Nijak ma się to do liczby miejsc siedzących na trybunach (15 tys.) i dodatkowych 3 tys. miejsc stojących na koronie stadionu. W obecnym sezonie na mecze domowe For Nature Solutions Apatora Toruń przychodzi średnio 6-8 tys. fanów (runda zasadnicza) i 10-11 tys. (faza play-off).