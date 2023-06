Toruń przyjazny dla rowerzystów. Nieco gorzej z bezpieczeństwem jazdy

Kilometry ścieżek rowerowych

W ostatnich czterech latach w Toruniu przybyło kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych. Dzięki temu udało się wyprzedzić np. Bydgoszcz, Olsztyn, Gdynię, a nawet Katowice. Do tego oprócz miejskich dróg są też ciekawe szlaki turystyczne dla rowerzystów, można nawet dojechać do innych miast, takich jak Bydgoszcz, Inowrocław, Golub-Dobrzyń czy Włocławek.

Wypadki z udziałem rowerzystów

Jakie są minusy dla rowerzystów z Torunia? Po raz pierwszy od czterech lat wzrosła liczba wypadków. W 2022 roku odnotowano 128 zdarzeń z ich udziałem. Jest to wynik o 16 wypadków wyższy niż w roku poprzednim - rekordowo bezpiecznym dla fanów dwóch kółek. Co ciekawe - w sąsiedniej Bydgoszczy również odnotowano wzrost - ze 140 do 168, a na przykład w Gdyni liczba zmalała z 71 do 63.