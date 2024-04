Winyle wróciły do łask. W Toruniu takie płyty można kupić w kilku miejscach

Można domniemać, że to wpływ osób publicznych, prezentujących swoje treści na takich platformach jak Youtube, Instagram czy TikTok, a często także w programach telewizyjnych, spowodował przynajmniej częściowy wzrost zainteresowania płytami winylowymi. Pięknie zdobiony gramofon, kosztujący często nawet tysiące złoty, pokazywany przez znane osoby swoim odbiorcom, staje się symbolem luksusu, którego zaczynają pragnąć też inni. Tak czy inaczej, klasyczne winylowe płyty zdecydowanie wróciły do łask. Handel nimi kwitnie w internecie i na pchlich targach. Winyle dostać można też w tradycyjnych sklepach jak "Muzyczny kram" działający na toruńskiej starówce od dwóch lat.

Wycieczki po płyty

- Moda na winyle raczej nie jest kwestią propagowania ich przez celebrytów w mediach społecznościowych. Oni docierają przede wszystkim do młodych ludzi, a tych najczęściej nie stać na klasyczne krążki. Ich ceny wahają się od kilkudziesięciu złoty do kilku tysięcy, więc nie każdy może sobie na nie pozwolić. Głównie kolekcjonerzy kupują winylowe płyty - usłyszeliśmy od sprzedawcy w "Muzycznym kramie".

Fani motoryzacji zjechali w niedzielę 7 kwietnia do Motoparku w Toruniu. Atrakcji tu nie brakowało.

W sklepie znajdziemy szeroki wybór utworów zespołów rockowych i alternatywnych. Ludzie najwięcej wypytują o takie grupy jak Pink Floyd, Queen i Depeche Mode. Najstarsza płyta winylowa znajdująca się w tym sklepie to płyta jazzowa z 1943 roku Django Rynehardt’a, uważanego za jednego z najwybitniejszych gitarzystów wszech czasów. Z kolei najdroższą płytą w sklepie jest egzemplarz „Meet the Residents”, czyli jednego z kilkudziesięciu albumów awangardowego zespołu The Residents. Istnieje zaledwie czterdzieści sztuk tej płyty na świecie, jedna z nich znajduje się właśnie w Toruniu. Ile kosztuje? Niemało, bo 2,5 tys. zł.

Pod względem sprzedawanych płyt w stylu rockowym, sklep absolutnie nie ma konkurencji w Toruniu.