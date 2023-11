Dwa dni Świątecznego Festiwalu Toruńskiej Katarzynki. Co jest w programie?

Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki to piernikowy festyn nawiązujący do wywodzącego się z okresu średniowiecza kultu świętej Katarzyny. Zgodnie ze zwyczajem, 25 listopada, w dniu świętej Katarzyny, patronki m.in. młynarzy, piekarzy i piernikarzy, rozpoczynał się wypiek katarzynek – najsłynniejszych toruńskich pierników. Tak też rozpoczynał się okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.