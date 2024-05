Toruń szuka Pchełki. Coraz więcej mieszkańców dołącza do Tropem Psa i wspólnie szuka psów, które zaginęły Katarzyna Kucharczyk

Pchełka to niewielki i strachliwy pies, który zaginął we wtorek, 21 maja ok. godz. 19.00 w lesie w okolicach ulic Bliskiej i Szubińskiej. Do jego poszukiwań włącza się coraz więcej mieszkańców, którzy dołączają do grupy poszukiwawczej Tropem Psa Toruń.