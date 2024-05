Ewa Zając, torunianka, która pozowała do tysięcy zdjęć. Teraz będzie mieć jubileuszową wystawę

Zaczęło się od marzeń o kalendarzu. Nastoletnia Ewa Zając, wówczas uczennica nieistniejącego już technikum chemicznego przy ul. Osikowej w Toruniu chciała, by jej twarz ozdobiła takie właśnie wydawnictwo. Była świadoma swojej ciekawej urody, a potwierdziło to ostatecznie zdobycie tytuł szkolnej wicemiss. Wtedy po raz pierwszy miała kontakt z profesjonalnym fotografem, który zrobił jej zdjęcia. W 1995 roku, kiedy Ewa Zając miała 19 lat, trafiła także do "Nowości". Do dziś pamięta, jak bardzo dumna była z fotografii zamieszczonych w naszej gazecie.

- Redakcja przed świętami Bożego Narodzenia szukała dziewczyny, która zaprezentuje się w stroju mikołajki. Wysłałam więc swoje zgłoszenie nie licząc na wiele - wspomina pani Ewa. - Kiedy przyszedł do mnie list z "Nowości" z zaproszeniem do zdjęć, byłam przeszczęśliwa. Dodam tylko, że to wszystko odbywało się poprzez tradycyjną korespondencję, listy wysyłane pocztą.