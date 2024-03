Toruń. Taras widokowy na Majdanach jest nieczynny. Remont potrwa do końca kwietnia

Obecnie taras jest zamknięty.

- W zeszłym roku wyremontowaliśmy taras widokowy po drugiej stronie Wisły, na Bulwarze Filadelfijskim, teraz przyszła pora na ten przy ulicy Majdany - wyjaśnia Halina Pomianowska, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta. - Mieliśmy sygnały od mieszkańców, sami też to zresztą dostrzegaliśmy, że przydałoby się go przywrócić do "pełnej świetności". Ogłosiliśmy przetarg, który wygrała toruńska firma Bau - Tech. Podpisaliśmy z nią umowę 28 lutego, prace już się rozpoczęły. Remont kosztować będzie 58 tysięcy 246 złotych i 65 groszy.