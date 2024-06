Toruń. To on włamał się do "Łącznika", delikatesów i restauracji na starówce! Młody recydywista ujęty dzięki sprawnej pracy policji

Jak przekazuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński, zatrzymany 20-latek to seryjny włamywacz, który okradł kilka miejsc na starówce w Toruniu. Skok w "Łączniku" był jego ostatnim - po nim go namierzono, ujęto i przedstawiono mu zarzuty.

Seryjny włamywacz, który grasował na starówce w Toruniu ujęty przez policję! To ten 20-letni recydywista okradł Centrum Integracji "Łącznik", delikatesy przy ul. Chełmińskiej oraz restauracje. Kary nie uniknie.

Wczoraj donosiliśmy o smutnych wydarzeniach w Centrum Integracji "Łącznik" przy ul. Podmurnej w Toruniu. Placówka prowadzona przez fundację, która kolejny rok pomaga rodzinom uchodźców z Ukrainy, została okradziona. W niedzielę (02.06) włamano się do jej siedziby i skradziono z niej sprzęt elektroniczny. Już dziś natomiast możemy przekazać lepsze informacje: toruńska policja namierzyła i zatrzymała sprawcę tego włamania. Jak się okazuje, było ono ostatnim z całej serii, której 20-letni złodziej dokonał w kwietniu i maju na starówce. Włamywacz usłyszał już zarzuty.

Młody recydywista ze starówki kręcił się "wokół komina". Kogo jeszcze okradł w centrum Torunia?

"Kręcił się wokół komina" - tak to w swoim żargonie określają policjanci. 20-letni włamywacz bowiem (mimo wieku - już recydywista) to mieszkaniec starówki. Łupów daleko nie szukał - włamywał się do lokali blisko swojego miejsca zamieszkania.

Kogo jeszcze okradł oprócz "Łącznika"? Między innymi popularne delikatesy przy ul. Chełmińskiej oraz restauracje w centrum Torunia. Co padło jego łupem? -Sprawca kradł m.in. drobne sprzęty elektroniczne, gotówkę, a przy okazji niszczył lub uszkadzał okna i drzwi - przekazuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Nad sprawą powtarzających się włamań na terenie miasta pracowali od kwietnia br. policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście . W każdym z okradzionych miejsc policjanci zabezpieczali ślady i dowody w sprawach. Analizowali nagrania z kamer i przesłuchiwali świadków. W ten sposób ustalili, że za włamaniami stoi wspomniany 20-letni mieszkaniec Torunia. -W miniony poniedziałek (3.06) mundurowi zatrzymali podejrzanego w jednym z mieszkań na starówce, dzień po jego ostatnim „skoku”. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał przy sobie zafoliowaną porcję białego proszku. Wstępne testy potwierdziły, że to amfetamina - przekazują służby prasowe policji.

We wtorek (4.06) funkcjonariusz dochodzeniowo-śledczy ogłosił mu sześć zarzutów, w tym pięć dotyczących wspomnianych kradzieży i jeden związany z posiadaniem substancji psychotropowej. Dodajmy, że nie był to jego pierwszy konflikt z prawem. 20-latek, mimo młodego wieku działał w warunkach powrotu do przestępstwa, dlatego grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Skradzionego mienia nie odzyskano. "Łącznik" prosi o pomoc!

Niestety, skradzionego mienia policjantom na razie nie udało się odzyskać. Włamywacze najczęściej błyskawicznie je upłynniają. Bywa jednak, że odzyskać takie sprzęty z włamania udaje się później. Na razie jednak Centrum Integracji "Łącznik" bardzo potrzebuje pomocy. "Łącznik" to bardzo potrzebne i przyjazne miejsce, stworzone przez społeczników po wybuchu wojny w Ukrainie. Kolejny już rok działa w kamienicy przy ul. Podmurnej 101 na starówce w Toruniu.

Trudno wyliczyć wszystkie działania, które na rzecz integracji ukraińskich rodzin przybyłych do Torunia poczyniła dotąd ta placówka. To setki już łącznie zajęć, warsztatów, lekcji języka polskiego. To także wakacyjne i feryjne zajęcia dla dzieci oraz prowadzona dla nich świetlica. Centrum prowadzone jest przez fundację "Kosmos" i pieniądze - z trudem - pozyskuje z różnych źródeł. To m.in. dotacje od wojewody, środki zdobyte w ramach pozarządowych projektów, wsparcie sponsorów. Włamanie i kradzież, którego "Łącznik" teraz doświadczył to prawdziwy cios dla całej jego społeczności. - Skradziono nam sprzęt komputerowy używany do codziennej pracy oraz nowy, dopiero co zakupiony głośnik JBL. Przeznaczony był na wakacje dla dzieci. Poza tym uszkodzono mienie podczas podczas włamania. Bolą nie tylko straty materialne, ale i zaburzenie poczucia bezpieczeństwa - podkreśla Anna Lamers, znana w Toruniu społeczniczka, które centrum założyła i kieruje jego pracą.

-Nie mamy funduszy na zakup nowego sprzętu, dlatego prosimy Was o wsparcie - nie kryje społeczniczka Anna Lamers. Jak można pomóc Centrum Integracji "Łacznik"? Placówka prosi o wpłaty darowizny na konto Fundacji Kosmos - prowadzącej Centrum. Fundacja Kosmos. Numer konta: 16 1140 2004 0000 3802 7940 2654. IBAN: PL16 1140 2004 0000 3802 7940 2654 W tytule przelewu społecznicy proszą o wpisanie formuły: "Darowizna na cele statutowe". - Czujemy złość, rozczarowanie i jest nam zwyczajnie smutno. Wierzymy jednak, że dobra jest więcej. Już teraz jesteśmy wdzięczni i wdzięczne za każdą pomoc! - podkreśla Anna Lamers.

