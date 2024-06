Toruń. Centrum Integracji "Łącznik" okradzione ze sprzętu! Apel o pomoc

"Łącznik" to bardzo potrzebne i przyjazne miejsce, stworzone przez społeczników po wybuchu wojny w Ukrainie. Kolejny już rok działa w kamienicy przy ul. Podmurnej 101 na starówce w Toruniu.

Trudno wyliczyć wszystkie działania, które na rzecz integracji ukraińskich rodzin przybyłych do Torunia poczyniła dotąd ta placówka. To setki już łącznie zajęć, warsztatów, lekcji języka polskiego. To także wakacyjne i feryjne zajęcia dla dzieci oraz prowadzona dla nich świetlica.

Centrum prowadzone jest przez fundację "Kosmos" i pieniądze - z trudem - pozyskuje z różnych źródeł. To m.in. dotacje od wojewody, środki zdobyte w ramach pozarządowych projektów, wsparcie sponsorów. Włamanie i kradzież, którego "Łącznik" teraz doświadczył to prawdziwy cios dla całej jego społeczności.