Firma Reflex w Wąbrzeźnie zwalnia pracowników. Co się dzieje? "Grupowego" brak

Firma Reflex to znany i ceniony pracodawca w Wąbrzeźnie, współpracujący z lokalna społecznością (na zdjęciu: wycieczka uczniów SP 2 do zakładu). Niestety, niedawno wręczył wypowiedzenia kilkunastu pracownikom. Co się dzieje? PUP w Wąbrzeźnie przekazuje, ze zamiaru grupowego zwolnienia ze strony tego pracodawcy nie ma.

Urząd Miasta Wąbrzeźno