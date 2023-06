Toruń. Truskawki tańsze już nie będą? Sprawdziliśmy ceny na targowisku przy Szosie Chełmińskiej

Ceny na targowisku w Toruniu

Z owoców najdroższa jest obecnie borówka, za którą trzeba zapłacić od 25 do nawet 40 złotych za kilogram . Arbuz kosztuje 5 - 7,50 zł za kilogram, winogrona 10 - 12, morele 15, jabłka 3,50 - 4,50, cytryny 8,50 - 12, pomarańcze 10,50, mandarynki 3, brzoskwinie i nektarynki po 9 - 10, śliwki 6, gruszki 12, rabarbar 6 - 8, a maliny (małe opakowanie) - 10.

Wśród warzyw wciąż utrzymuje się wysoka cena fasolki - od 16 do 22 zł. Ogórki można kupić od 3 do 7,50 zł, malinowe pomidory od 9 do 10, młode ziemniaki za 4, stare za 3, marchew 6 - 7, cukinię 3 - 6, seler 2,50, szparagi 8 - 10, cebulę 4 - 6, korzeń pietruszki 9, buraki 2.