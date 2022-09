Toruń. Tutaj powstanie nowy sklep! Gdzie jeszcze zrobimy zakupy w nowych marketach?

Nowy sklep przy Grudziądzkiej w Toruniu

Przy ulicy Grudziądzkiej, na działce między hotelem G132 a salonem samochodowym Peugeot, planowana jest budowa sklepu wielkopowierzchniowego. Informację tę potwierdza Łukasz Drygalski z Centrum Wsparcia Biznesu. Teren ten należy do prywatnego właściciela. Na razie nie wiadomo, jaki sklep powstanie w tym miejscu. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to Lidl, jednak sam sieć nie potwierdziła jeszcze tej informacji.

O wiele więcej wiadomo na temat otwarcia piątego w Toruniu sklepu niemieckiej sieci Aldi. Pierwsi klienci zrobią tam zakupy już w środę, 7 września. Otwarcie punktualnie o godz. 6:00. Dyskont powstał przy Szosie Lubickiej 1, w pobliżu nowych osiedli. Powierzchnia sklepu wynosi ok. 1500 mkw. Do dyspozycji klientów będzie spory parking. Sklep wyposażono w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów.