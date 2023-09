Toruń szuka Bródki, psa jeżdżącego z właścicielem po całej Polsce

Zaginięcie Bródki

Bródka to pies, który wraz ze swoim właścicielem, panem Andrzejem, zwiedził całą Polskę. W środę, 13 września zawitali do Torunia pod siedzibę jednej z firm przy ul. Szymańskiego. Wieczorem podczas kolacji coś przeraźliwie huknęło, przez co Bródka w strachu wyskoczyła z kabiny tira przez otwarte do połowy okno i pognała w kierunku firmy przy ul. Równinnej. Tam ją przenocowano, a rano wypuszczono bez zawiadamiania jakichkolwiek służb. Pan Andrzej szukał swojego psiego przyjaciela ok. 20 godzin. Niestety przez zawodowe obowiązki musiał opuścić Toruń. Udał się do Wrocławia, lecz cały czas nadaje przez CB radio. W poszukiwania zaangażowali się więc torunianie.

Poszukiwania w Toruniu i okolicach

W niedzielę, 17 września zaginięciem Bródki zainteresowały się torunianki, Magdalena Nawrat oraz Ksymena Rogucka, które od razu wszczęły poszukiwania. W poniedziałek, 18 września ok. godz. 12.00 pojawił się sygnał oraz zdjęcia, że Bródka pojawiła się na ul. Nieszawskiej. Mimo przybycia po kilkunastu minutach psa już nie było. W pomoc zaangażowali się okoliczni mieszkańcy oraz Fundacja Cztery Łapy. We wtorek, 19 września poszukiwania trwały już od samego rana, w dodatku z użyciem drona. Niestety do dziś Bródka nie została namierzona. Pan Andrzej wrócił do Torunia, by znaleźć swojego psiego przyjaciela. Bródka została zauważona przy sklepie Dino przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i Andersa we wtorek ok. godz. 17.00. Niestety w strachu pies uciekł. Poszukiwania trwają w okolicach Stawek, Rudaku, nowego mostu, ulic Andersa, Okólnej. Bródka mogła skierować się także w stronę starego mostu lub Nieszawki.