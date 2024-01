Toruń. Ubrania do oddania - oddaj rzeczy i pomóż Fundacji! Kurier odbierze je z domu bezpłatnie

Fundacja Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu bierze udział ogólnopolskiej akcji "Ubrania do oddania". Jej ideą jest tworzenie tzw. drugiego obiegu ubrań przy jednoczesnym wspieraniu organizacji charytatywnych. Rzeczy można dostarczyć samodzielnie do świetlicy fundacji przy ul. Jęczmiennej 10 na toruńskiej starówce - w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Ale można też skorzystać z pomocy kuriera, który odbierze odzież z naszego domu.

Po używane ubrania może przyjechać kurier. Jak to zgłosić?

Fundacja Pomocy Samotnym Matom w Toruniu. Czym się zajmuje?

- Patrząc każdego dnia na nasze podopieczne, widzimy jak wiele starań wkładają w to, aby zapewnić godny byt swoim dzieciom i oddać im wszystko, co mają, aby nie czuły się gorsze od rówieśników, którzy posiadają przy sobie oboje rodziców. Jednakże wielozadaniowość sytuacji, w której się znalazły, niejednokrotnie je przerasta i dbając o swoje pociechy często zapominają o sobie. W wielu przypadkach koreluje to z zaniżeniem poczucia własnej wartości i depresją. Wszystkie oszczędności przeznaczają na swoje dzieci i nie stać je, aby zadbać o siebie. Rodziny te potrzebują wsparcia psychologicznego, ale także materialnego. W to, aby standard życiowy naszych podopiecznych się poprawił, wkładamy własne siły oraz serca, lecz ze względu na brak wystarczających środków, nie jesteśmy w stanie wszystkiego sfinansować - podkreśla Fundacja, dziękując za darowizny i wsparcie.