Wąbrzeźno. Rannego narzeczonego śmigłowiec zabrał do szpitala. Maja: "Bardzo żałuję!"

15 marca br. rannego Jacka H. śmigłowiec zabrał do szpitala w Grudziądzu. Mężczyzna przeżył. - Bardzo tego wszystkiego żałuję - mówiła po dramacie śledczym Maja W., wąbrzeźnianka, która nożem ugodziła narzeczonego w plecy. Jak do tego doszło?

Impreza w mieszkaniu przy ul. 23 Stycznia była gruba...

Policjanci i śledczy wiedzą, że tamtego marcowego dnia alkohol w mieszkaniu przy ul. 23 Stycznia w Wąbrzeźnie lal się szerokim strumieniem. Tak szerokim, że zatrzymana po dramatycznych wydarzeniach właścicielka lokalu i sprawczyni nieszczęścia nie pamiętała (i nie pamięta do dziś), o co pokłóciła się z partnerem.

Jacek i Maja pili alkohol, dyskutowali, aż zaczęli się kłócić. - Doszło do szarpaniny i rękoczynów z obu stron - zaznacza Janusz Biewald, prokurator rejonowy w Wąbrzeźnie. - W pewnym momencie kobieta chwyciła za nóż kuchenny i zadała partnerowi cios w plecy. Potem to ona sama wezwała pomoc medyczną.

Maja W. bardzo żałuje. Usłyszała zarzuty, ale do aresztu nie trafiła

Mieszkanka ulicy 23 Stycznia w Wąbrzeźnie nigdy dotąd nie była karana. Teraz, za zarzucane jej czyny, grozi jej kara od 3 do 20 lat więzienia. Czy sąd weźmie pod uwagę, że cios nożem poprzedziły rękoczyny obu partnerów? Czy znaczenie będzie miało to, że to Maja W. sama wezwała pomoc do rannego narzeczonego? Czas pokaże.