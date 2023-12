Toruń. Urzędnicy prezydenta Zaleskiego dostaną masujące podnóżki! Dzięki nim będą zdrowiej pracować

Można zatem powiedzieć, że w tym roku św. Mikołaj przyniesie miejskim urzędnikom dodatkowy prezent. Dzięki podnóżkom mają być zdrowsi i - co tu kryć - ma się im lepiej pracować. Ponieważ to praca na rzecz mieszkańców Torunia, należy tylko się z tego przedsięwzięcia cieszyć.

Masujące podnóżki dla 184 pracowników Urzędu Miasta Torunia i PUP. Po co i za ile?

Przetarg ostatecznie wygrała firma "Mildis" Macieja Mazurkiewicza z Warszawy. 184 podnóżki ma dostarczyć do magistratu do 22 grudnia. Koszt całej usługi: 15 tysięcy 163 zł brutto.

W toruńskim WORD chcieli mieć fotel masujący, ale zrobiła się afera...

Sprzęt miał być wyposażony w minimum 7 programów automatycznych i gwarantować przynajmniej 5 technik masażu. Pracownik zasiadający w takim komfortowym fotelu miałby być masowany "od odcinka szyjnego po uda", przynajmniej na 3 poziomach intensywności.

Fotel miał być też podgrzewany, a do tego posiadać funkcję memory (zapamiętywania wyborów) oraz podręczny panel sterujący, uchwyt na komórkę z podłączeniem do USB i głośniki ("opcjonalnie"). Poza tym sprzęt winien mieć funkcję rozkładania do poziomu Zero Gravity.

Pracownicy Urzędu Miasta Torunia i PUP-u otrzymają 184 podnóżki masujące. Przetarg już rozstrzygnięto - sprzęt do Torunia dostarczy firma "Mildis" z Warszawy. Grzegorz Olkowski/fb

Hałas wokół tego pomysłu zrobił się naprawdę duży - komentowali go internauci w całym kraju, bo temat upowszechniony został na rozmaitych forach. Ostatecznie z zakupu fotela nic nie wyszło. 17 stycznia ub.r, dyrektor Marek Staszczyk poinformował nas na piśmie, że nabór ofert nie spełnił oczekiwań zamawiającego. "Zakup profesjonalnego sprzętu okazał się zbyt drogi" - wyjaśnił. Tego samego dnia w BIP-ie ośrodka opublikowano informację o unieważnieniu tegoż naboru.

