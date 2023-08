Toruń. W Ratuszu powstaje wystawa o Koperniku. Eksponaty przyjadą z całej Europy

"Misterium Słońca. Kopernik, syn Renesansu" to kolejny punkt miejskich obchodów 550. rocznicy urodzin Kopernika. Przygotowania do jej zorganizowania trwały od dwóch lat. - Piętro, na którym powstaje wystawa jest tak naprawdę wielkim placem budowy. Jest zaangażowanych kilka ekip, które wykonują wiele pracy: od stolarskiej po budowlaną - mówi Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Toruń. Wielka wystawa w ratuszu z okazji 550. urodzin Kopernika

Podczas wystawy, która potrwa od 9 września do 12 listopada w Ratuszu Staromiejskim, prezentowane będą eksponaty z muzeów całej Europy. - To wyjątkowa wystawa, na którą warto zwrócić uwagę i przekaz o niej podać dalej. Gromadzi 650 różnego rodzaju eksponatów z kilkudziesięciu miejsc w Polsce i Europie, z prestiżowych muzeów w Wenecji, we Lwowie, Uppsali czy Watykanie. Samych obrazów z okresu renesansu będziemy oglądali ponad 20, w tym 7 portretów Mikołaja Kopernika - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Nad organizacją wystawy pracował od dwóch lat cały zespół. - To ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Mamy już mnóstwo segregatorów dokumentów, które dotyczą jedynie transportu, ubezpieczeń i umów o wypożyczenie eksponatów. Wypożyczamy je z ponad 40 instytucji z Polski, Szwecji, Ukrainy i Włoch. Watykan nie specjalnie chętnie wypożycza swoje eksponaty. To, że nam się to udało to jest coś nadzwyczajnego i wielka zasługa całego zespołu - dodaje dyrektor Muzeum Okręgowego.