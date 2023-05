Toruń. W uroczystościach z okazji zakończenia II wojny światowej wzięli udział bardzo wyjątkowi goście

- W tym roku do Torunia przyjechała z Australii Jennifer Gorrie, której tata walczył w Grecji - mówi Paweł Bukowski, toruński przewodnik, który specjalizuje się w dziejach niemieckiego obozu jenieckiego, dzięki czemu udało mu się nawiązać kontakt z wieloma jego więźniami oraz ich potomkami. - Został wzięty do niewoli w 1941 roku. Uciekł ze Stalagu XXA w 1943 r. razem z dwójką Anglików. Początkowo pragnął dostać się wraz z nimi na statek do Gdyni jednak zrezygnował i dołączył do partyzantów z TOW Gryf Pomorski. Przebywał w oddziale ks. Franciszka Wołoszyka, brał udział w akcjach zbrojnych. Powrócił do swojego kraju przez Odessę w 1945 r. Po wojnie ks. Wołoszyk oraz opiekunka z oddziału poszukiwali kontaktu z Harveyem Frederickiem Gorrie. On sam również przyjechał do Polski. Jednak w latach 70, odnalezienie dawnych druhów z podziemia nie było łatwe ani bezpieczne. Wrócił z niczym. Teraz po latach udało odnaleźć się potomków żołnierzy z oddziału ks. Wołoszyka.

Gdzie walczył australijski żołnierz polskiego podziemia?

- Jennifer nawiązała kontakt poprzez forum internetowe. Przesłała dokumentację i wspomnienia. Poszukiwania trwały ponad pięć miesięcy. To była żmudna praca, ale szczęśliwie udało się odnaleźć zarówno potomków, jak również odtworzyć w dużym stopniu szlak wojenny oraz ustalić miejsca pobytu na Kaszubach i w Borach Tucholskim, bo na tym terenie operował oddział ks. Wołoszyka. To bardzo niezwykła historia, ponieważ do tej pory znaliśmy bohaterską walkę Edwarda Wallego Smitha, który zbiegł z obozu i walczył w Powstaniu Warszawskim. Okazuje się jednak, że nie był on jedynym z Australijczyków, który postanowił zostać i walczyć.

Powstaniec warszawski z antypodów

Historię Edwarda Smitha Paweł Bukowski opisał kiedyś na łamach Albumu rodzinnego "Nowości". Jak wiele innych związanych z toruńskim obozem i jego więźniami, jest to gotowy scenariusz trzymającego w napięciu filmu wojennego. Przypomnijmy tylko, że Smith również dostał się do niewoli w Grecji. Do toruńskiego Stalagu dostał się po ucieczce z innego obozu. Stąd również się jednak ewakuował i dzięki pomocy Polaków, po długiej i niebezpiecznej podróży, dotarł do Warszawy. Żołnierze Armii Krajowej zorganizowali mu schronienie, ostrzegli również o przygotowywanym powstaniu, radząc ewakuację. Nie posłuchał. Podczas powstania m.in. obsługiwał radiostację wzywając zachodnich aliantów do zwiększenia pomocy dla walczącej Warszawy. Przeżył, dostał się do Krakowa, gdzie znalazł schronienie u księdza. Sytuacja w mieście była jednak bardzo napięta ksiądz, Edward Smith mówił, że był nim Karol Wojtyła, powiedział mu, że będzie bezpieczniejszy jeśli się ujawni. Australijczyk posłuchał. Wyszedł na ulicę i przemówił po angielsku do pierwszych spotkanych niemieckich żołnierzy pytając, z kim mógłby porozmawiać, ponieważ się zgubił.

Udało mu się przeżyć i wrócić do Sydney. W 1995 roku Edward Smith znalazł się wśród 10 australijskich weteranów, który na pokładzie ORP "Iskra" zostali odznaczeni przez ambasador RP Agnieszkę Morawińską. To tyle przypomnienia.