Toruń. Wernisaż wystawy „Na krzywe drzewo”. Zobacz, jak było!

"Na Krzywe drzewo" - to tytuł wystawy zbiorowej toruńskich artystów, której wernisaż odbył się dzisiaj (12.12) o godz. 18.30, w Galerii Artus w Dworze Artusa przy Rynku Staromiejskim w Toruniu. Wystawa czynna będzie do 5 stycznia, codziennie od 13.00 do 19.00.