Toruń. Z bloku przy ul. Świętopełka usunięto rój pszczół

- Jeśli zauważymy gniazdo pszczół, najlepiej zadzwonić do pszczelarza lub na straż miejską. Pszczelarze współpracują z ekopatrolem straży miejskiej i w takiej sytuacji usuną gniazdo, a następnie przetransportują rój do pasieki - tłumaczy Michał Jakubaszek. - Sama obecność pszczół oczywiście nie jest groźna ale warto pamiętać, że rozdrażnione mogą użądlić. Jeśli pszczoły są narażone np. na bardzo głośne dźwięki w sąsiedztwie swojego gniazda, włącza im się instynkt i go bronią.