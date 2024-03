Toruń. Chuligani zniszczyli billboard Galerii Rusz! Na 25-lecie istnienia... Jest zbiórka na remont. Pomożemy?

Galeria Rusz świętuje 25-lecie

Konieczny jest generalny remont tablicy. Ruszyła zbiórka dla Galerii Rusz

- Nie pozwolimy, by wandale zniweczyli nasze marzenie i wysiłek włożony wysiłek w budowanie najdłużej działającej galerii billboardowej na świecie! Stąd pomysł zbiórki. Jeśli możecie nam pomóc, lubicie nasze prace i chcecie nadal je widzieć w przestrzeni miasta, to zapraszamy do jej wsparcia. Liczy się dla nas każda złotówka - nie kryją Joanna górska i Rafał Góralski. - Za każdą pomoc, dobre słowo, wsparcie już teraz serdecznie Wam dziękujemy!

Galeria Rusz musiała przełożyć zmianę ekspozycji. Najpierw konieczny jest remont

- Napawa nas to wielkim smutkiem, gdyż Galeria Rusz przez ostatnie 25 lat istnienia wpisała się na stałe w krajobraz kulturalny Torunia i jej prace spotykają się z dużą sympatią zarówno mieszkańców, jak i turystów. Jak to ujęła jedna z naszych odbiorczyń, która studiowała w Toruniu: „Dojeżdżając na uniwersytet każdego dnia zwracałam uwagę, czy to już jest ten dzień, kiedy plakat zmieni się na nowy. Tyle lat, a mam wciąż sentyment do tego wspomnienia i tej dającej do myślenia tablicy” - cytują twórcy galerii.