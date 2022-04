Toruń. "Żar Tandori" zniknął? Kolejna plajta po "Kuchennych rewolucjach"?

Nowa nazwa, nowy adres i "Kuchenne rewolucje" z dumą prezentowane już od ulicy

Szczęśliwie, ta restauracja nie podzieliła "Listu z Kaukazu", któremu nawet Magda Gessler nie pomogła i który kilka miesięcy temu musiał zamknąć drzwi na zawsze. Nie - smaczny biznes z kuchnia indyjską i tajską działa nadal! Tyle, że niedawno postanowił zacząć nowe życie: zmienił adres i nazwę.

Lokal po pierwsze się przeprowadził. Ale całkiem niedaleko! Jego nowy adres to ul. Małe Garbary 21. Po drugie, restauracja zmieniła nazwę. Teraz nazywa się "Ganpati". W nowej lokalizacji jest nieco przestronniej, ale i ładniej. Wnętrze jest kolorowe i świeże. To, co jednak zapewne ucieszy dotychczasowych amatorów serwowanych tutaj dań, to kontynuacja kulinarnej linii.