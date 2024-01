Toruń. Znamy tegorocznych laureatów Piernikowej Alei Gwiazd oraz medalu Thorunium

Kim są wyróżnieni?

Kończy się rok. Co nam przyniesie kolejny? A co nas czeka w jeszcze dalszej przyszłości? Naszych przodków nurtowało to bardzo. Z sezamu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej wydobyliśmy dwie wizje.…

Thorunium dla lekarza i studentki

W tym roku medal trafił do rąk Jacka Gesska. To doktor nauk medycznych, kardiolog, muzyk. Kieruje Oddziałem Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Szpitalu Miejskim w Toruniu. W wolnym czasie fascynuje go muzyka - sam komponuje i śpiewa. Jego twórczość artystyczna jest w klimacie bossa novy, bluesa oraz ballady. W swoim dorobku ma cztery płyty: "Serce w usterce" (2014), "Stop" (2016), "Życie" (2019) i „Czy to wszystko?” (2023) . W 2022 r. za dokonania artystyczne uhonorowany statuetką Toruńskiego Anioła. Teksty jego piosenek nawiązują do ludzkiej kondycji, uczuć, a także rozważań nad tym, co jest w życiu ważne.