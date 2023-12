Pogoda sprzyja, Bulwar Filadelfijski będzie gotowy na wiosnę?

Na początku listopada uzyskano decyzję na użytkowanie pawilonów oraz został udostępniony mieszkańcom odcinek bulwaru pomiędzy pawilonami od ul. Żeglarskiej do ul. Łaziennej. 15 grudnia w kolei oddano do użytku wyremontowany taras widokowy, do którego jednak nie było dojścia. Tuż przed świętami udostępniono kolejny odcinek - od ul. Łaziennej do ul. Mostowej, ale dostęp do tarasu jest utrudniony, bo trzeba byłoby przejść przez układ drogowy, który jest w trakcie robót.

- Jeśli chodzi o układ komunikacyjny, to teraz zajmiemy się odcinkiem między ul. Żeglarską a Bramą Klasztorną - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.

W części drogowej ostatnio prowadzono prace związane z układaniem nawierzchni jezdni i chodników, obrzeży i krawężników, nawierzchni kamiennych. Na promenadzie montowano słupy oświetleniowe oraz trwała budowa betonowej nawierzchni. Na całym terenie (poza obszarem, który był wyłączony w związku z pracami archeologicznymi) wykonano kanalizację sanitarną i deszczową oraz instalacje elektrycznie i teletechniczne.