Jak nasi przodkowie z 1898 i 1936 roku wyobrażali sobie Toruń i świat u progu nowego tysiąclecia? Szymon Spandowski

Kończy się rok. Co nam przyniesie kolejny? A co nas czeka w jeszcze dalszej przyszłości? Naszych przodków nurtowało to bardzo. Z sezamu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej wydobyliśmy dwie wizje. Jedna, jeszcze XIX-wieczna, dotyczy świata w roku 1998. Druga, pochodząca z 1936 roku, jest ciekawym wyobrażeniem Torunia A. D. 1999.