Toruń. Jak Lubomir recydywista ruszył z mieczem samurajskim sprawiedliwość wymierzać... Kilka miesięcy po odsiadce za zabicie ciotki

Zbrodnia koło Kraśnika. Krowę zabił, bo ryczała. Ciotkę, bo jej broniła

Wyrok, jak wspomnieliśmy, mężczyzna usłyszał za zabicie własnej ciotki i jej krowy. Do tej zbrodni doszło w styczniu 2012 roku w Łychowie Szlacheckim niedaleko Kraśnika (Lubelszczyzna). To tutaj mieszkała 88-letnia pani Czesława, ciotka Lubomira.

Mord w Łychowie porażał brutalnością. Jak ustalono, oprawca najpierw poszedł do obory i zabił krowę. Jak? Wystarczyły dwa silne ciosy nożem żuchwę. Potem ciosy nożem przyjęła staruszka, który pojawiła się w oborze najprawdopodobniej słysząc, co się dzieje.

Staruszka żyła samotnie i skromnie. W pracach w małym gospodarstwie pomagali jej sąsiedzi. Czasami wpadał tutaj Lubomir (o tym, dlaczego akurat przebywał tam zima 2012 roku - później). Miała jedną krowę. I to zwierzę właśnie doprowadzało mężczyznę do białej gorączki. Dlaczego? Bo kopała, a poza tym ryczała, co przeszkadzało mu spać - przyznał w śledztwie.

Gdyby nie lubelskie "Archiwum X" sprawca nie trafiłby za kraty

Skąd Lubomir tamtej zimy wziął się w gospodarstwie starej ciotki? Wszystko wskazuje na to, że się tutaj ukrywał. Ciążył już bowiem na nim "debiutancki" wyrok - za rozbój i pobicie. Poszukiwany był listem gończym do odbycia kary.

Po zbrodni w Łychowie mężczyzna uciekł. Złapali go mieszkańcy sąsiedniej wsi, gdy gonił psa. Chciał go zabić. Tłumaczył, że po prostu "był głodny". Trafił do więzienia za wspomniany rozbój i pobicie. Do zabójstwa ciotki się nie przyznawał, a jedynie do uśmiercenia krowy.

Nie mogąc znaleźć dowodów w sprawie mordu na staruszce, prokuratura umorzyła śledztwo po kilku miesiącach. Po jakimś czasie jednak sprawę na warsztat wzięli policjanci z lubelskiego "Archiwum X". I to bardzo skutecznie!