Torunianie czytają coraz więcej! Świadczy o tym nowy raport Książnicy Kopernikańskiej

Czytelników przybywa, książek coraz więcej

– Największą grupę użytkowników stanowiły osoby w wieku 25-45 lat. Zaobserwowaliśmy również wzrost zainteresowania wśród młodzieży do lat 19 oraz seniorów – informuje Marek Ospalski, rzecznik prasowy Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. – Zawdzięczamy to m.in. dużym zakupom nowości wydawniczych oraz poszerzeniu oferty organizowanych wydarzeń i zajęć.

Książnica Kopernikańska w Toruniu w 2023 roku odnotowała znaczący wzrost liczby wypożyczeń w Bibliotece Głównej. Miłośnicy czytania wypożyczyli aż o 21 proc. więcej książek i audiobooków niż w roku 2022. Gier planszowych wypożyczono natomiast 22 proc. więcej. Wzrosła także liczba czytelników, którzy zapisali się do Biblioteki Głównej. W ubiegłym roku wzrost wyniósł aż 18 proc. To dużo! A kto czyta najwięcej?

Najchętniej wypożyczanym gatunkiem książek były te należące do literatury pięknej polskiej i obcej. Księgozbiór Książnicy znacząco się powiększa, a literatura piękna wiedzie prym wśród gatunków literackich. Nieco mniejszym, choć równie dużym zainteresowaniem cieszyły się także powieści obyczajowe, kryminały i sensacja. Ale to nie wszystko, po co sięgają czytelnicy.