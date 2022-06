Torunianie przesiadają się na dwa kółka – w sklepach na niektóre rowery poczekamy nawet rok!

Branża nadal odczuwa skutki koronawirusa

Rekordowe dla sklepów z jednośladami były lata pandemiczne. Sprzedawcy rowerów z Torunia mówią, że był to naprawdę „tłusty” okres dla ich branży. – Wcześniejsze lata nas rozpieściły, zwłaszcza boom w czasie pandemii. W tym roku ruch jest nieco mniejszy, ale nadal jest to spora liczba sprzedawanych rowerów – mówi Marcin Gołaś ze sklepu Gołaś Bikes w Toruniu.

Ogromne zainteresowanie dwoma kółkami podczas pandemii spowodowało światowe braki w niektórych częściach rowerowych. Problemem było także przetransportowanie ich do sklepów.