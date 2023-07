Torunianka Agata Wendorff w finale Miss Polski. Czy w niedzielę zdobędzie tytuł najpiękniejszej?

Dla Agaty Wendorff tegoroczne lato to nie wypoczynek, ale bardzo ciężka praca od rana do późnego wieczora. Kandydatka do prestiżowego tytułu Miss Polski 2023 przebywa na zgrupowaniu w Krynicy Zdroju, gdzie wraz z innymi młodymi kobietami przygotowuje się do finału konkursu piękności.