Torunianka pojedzie na olimpiadę. Alicja Śliwicka w składzie reprezentacji Polski

Drużynowa olimpiada w szachach!

W szachach zwykle najgłośniej jest o rywalizacji indywidualnej, ale wśród rozmaitych rozgrywek drużynowych właśnie olimpiady cieszą się bezsprzecznie największym prestiżem i są prawdziwym świętem tej dyscypliny. Rywalizacja odbywa się od 1927 roku i obecnie ma miejsce raz na dwa lata. O jej renomie najlepiej świadczy to, że na starcie stają zespoły z ogromnej większości istniejących państw - w 2022 roku w Indiach wystąpiło 186 zespołów w zawodach mężczyzn i 160 w zawodach kobiet .

Oprócz Alicji Śliwickiej w olimpijskiej kadrze znalazły się Alina Kaszlinska, Aleksandra Malcewska, Monika Soćko i Oliwia Kiołbasa. Trzy pierwsze to medalistki ostatnich mistrzostw kraju, natomiast Kiołbasa, podobnie jak Śliwicka, otrzymała nominację decyzją Marcina Dziuby, trenera reprezentacji. Olimpiada w Budapeszcie odbędzie się w dniach 10-23 września .

Medale od najmłodszych lat

Alicja Śliwicka nauczyła się gry w szachy jako mała dziewczynka. Postępy czyniła bardzo szybko i jako zawodniczka UKS OPP Toruń zaczęła odnosić sukcesy - swój pierwszy medal mistrzostw Polski wywalczyła jeszcze w kategorii przedszkolaków. W następnych latach systematycznie poprawiała swoje umiejętności i została mistrzynią Europy juniorek do lat 10 .

Z szachami juniorskimi Alicja Śliwicka pożegnała się kolejnym mistrzostwem Europy, tym razem do lat 18, zdobytym pięć lat temu w Bratysławie. Po przejściu do kategorii seniorek początkowo nie odnosiła tak spektakularnych sukcesów, zdarzyło się, że finał mistrzostw Polski odbył się bez niej, ale w ostatnich latach znalazła się już nie w szerokiej, a w ścisłej krajowej czołówce - w 2021 roku wywalczyła mistrzostwo Europy kobiet w szachach i błyskawicznych. We wrześniu czeka ją natomiast wspomniany debiut olimpijski w Budapeszcie.