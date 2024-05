Toruńska kamienica z dziurą. Kiedy ona w końcu zniknie?

To była noc pod koniec października 2023 roku. Przed godziną 3 laweta wjechała w znajdujący się na parterze kamienicy przy Szosie Chełmińskiej 104 zakład szewski. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

Laweta wjechała w kamienicę: powodem było koło

- Sprawa dotycząca pojazdu ciężarowego, z którego prawdopodobnie samoistnie spadło koło zapasowe, została zakończona. Z uwagi na porę nocną, w której doszło do tego incydentu, a co za tym idzie brak świadków zdarzenia, ustalenie właściciela tego pojazdu okazało się niemożliwe - informuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Jak doszło do wypadku, w którym laweta wypadła z prostej jezdni i wjechała w kamienicę? Ustalono, że najechała na koło, które wypadło z jadącego przed nią samochodu ciężarowego. Na temat tego ostatniego pojazdu, nic nie wiadomo.

Chociaż od zdarzenia na Szosie Chełmińskiej minęło prawie siedem miesięcy, ślady po nim są doskonale widoczne. To przede wszystkim wielka dziura na parterze kamienicy. Teren przed nią ciągle jest odgrodzony blaszanym płotem. Zabrał on fragment chodnika na wysokości kamienicy.

Kiedy zniknie dziura w kamienicy w Toruniu? Nadzieja w miejskiej dotacji

- Najpierw zajęliśmy się pracami zabezpieczającymi, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dzięki nim konstrukcja budynku jest stabilna. Na więcej nie starczyło pieniędzy z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia, za którego uznano kierowcę lawety. To efekt tego, że w przyznanej kwocie uwzględniono topień zużycia technicznego budynku, a ten jest znaczny - wyjaśnia Małgorzata Janas.

Po pracach zabezpieczających do kamienicy przy Szosie Chełmińskiej 104 wrócili niektórzy lokatorzy. Zajętych jest część z dziewięciu znajdujących się w budynku mieszkań. Z niewysokich czynszów lokatorów wyremontować budynku się nie da.

- Także sytuacja lokatorów jest trudna. Staramy się znaleźć z niej wyjście - podkreśla Małgorzata Janas.

Tym wyjściem może być dotacja z budżetu Torunia. Chodzi o wsparcie udzielane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Kamienica przy Szosie Chełmińskiej 104 znajduje się we wspomnianej ewidencji. W takiej sytuacji składający wniosek o dotację może uzyskać wsparcie do 30 procent wartości prac. Spółka Janasowie Nieruchomości liczy na 44 tysiące złotych dofinansowania.

- Mamy nadzieję, że decyzja w sprawie dotacji będzie znana w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli będzie dla nas pozytywna, jak najszybciej przystąpimy do remontu. Trzeba rozebrać elewację od dołu, zdemontować okna i wymurować fasadę, w ten sposób łatając dziurę. Przy pozytywnym scenariuszu powinna ona zniknąć do pierwszej rocznicy zdarzenia z lawetą. Co będzie, gdy dotacji nie otrzymamy? Nie mam pojęcia - dodaje Małgorzata Janas.