Toruńska "osiemnastka" ma 40 lat. Jubileusz świętowano podczas wielkiego szkolnego festynu

Festyn na Skarpie: to był jubileusz tamtejszej podstawówki

Szkoła nr 18 na Skarpie: takie były jej początki

Z powodu trudnych warunków lokalowych nauka w SP nr 18 w pierwszych latach musiała odbywać się na trzy zmiany (od godziny 7.30 do 19.15). Pracowano również w soboty, kiedy to odbywały się zawody sportowe, zajęcia artystyczne, działały liczne koła zainteresowań. Na początku 1984 roku oddano do użytku w SP nr 18 salę gimnastyczną, a w grudniu uruchomiono basen. W roku 1985 oddano do użytku basen i od tego momentu w szkole istnieją klasy pływackie.