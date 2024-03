Toruńska Triada 2024. Wystartowało ponad tysiąc biegaczy. Zobaczcie zdjęcia z trasy

Toruńska Triada 100-lecia Biegów Maratońskich w Polsce to cykl imprez biegowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Run To Run” . Biegi odbywają się od wiosny do jesieni 2024 roku, na dystansach od 5 km do maratonu.

Pierwsza edycja - Toruńska Triada Kopernikańska w 2023 r. (5-tka z Kopernikiem, 12. RunN Toruń - Zwiedzaj ze zdrowiem! i 40. Toruń Maraton) zakończyła się ogromnym sukcesem frekwencyjnym i organizacyjnym - zapewniają organizatorzy.

Na ten rok przygotowali sobotni bieg na dystansie 5 km, 13. Run Toruń - Zwiedzaj ze Zdrowiem! (11-12.05.2024) i 41. edycja maratonu toruńskiego (20.10.2024).

W sobotnim biegu na 5 km w ramach Toruńskiej Triady 100-lecia Biegów Maratońskich w Polsce wystartowało ponad 1000 biegaczy. DO rywalizacji stanęli również najmłodsi.

TORUŃSKA TRIADA 23.03.20024 - ZDJECIA: