Toruński bon żłobkowy. Komu przysługuje i jak się ubiegać? Można dostać 350 złotych miesięcznie

Toruński bon żłobkowy ma pomóc rodzinom

Co ważne, prawo do świadczenia ustalane jest począwszy od miesiąca, w którym złoży się wniosek. Nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2024 r. – w roku szkolnym 2023/2024; a w kolejnych latach szkolnych od 1 września danego roku szkolnego . Należy uwzględnić także to, że toruński bon żłobkowy nie trwa dłużej niż:

Warunki, jakie trzeba spełnić, ubiegając się o świadczenie

Wysokość toruńskiego bonu żłobkowego

Jak złożyć wniosek i kiedy będzie rozpatrzony?

Wszelkie niezbędne druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Toruń oraz Toruńskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (należy przesłać skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami) lub w formie papierowej w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40. Wnioski można składać w okresie od 1 stycznia 2024 do 30 listopada 2028 r. Ustalenie prawa do świadczenia i pierwsza wypłata świadczenia następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Świadczenie wypłacane jest w okresach miesięcznych.