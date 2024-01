Karnawał 2024 w Toruniu: bale, imprezy, zabawy dla dzieci. Gdzie, kiedy i za ile? Oto szczegóły!

Tegoroczny karnawał nie trwa długo, bo do 13 lutego. Kto zatem chce się bawić, ma na to 39 dni. W Toruniu nie brakuje atrakcji, bo szykują się zarówno prestiżowe bale, jak i sympatyczne potańcówki. A dla dzieci - bale przebierańców.

Dwa prestiżowe bale z tradycjami w Toruniu

Do karnawałowej tradycji w Toruniu zaliczyć już można dwa bale, które i w tym roku się odbędą. Pierwszy to Bal Sportowca - odbędzie się 27 stycznia w CKK Jordanki. To największy bal w Toruniu - regionie - zapewnia magistrat. Jego częścią będzie XXI Gala Plebiscytu Na Sportowca Torunia 2023 Roku. Spodziewanych na niej jest blisko 450 gości: ludzi sportu, ale i przedsiębiorców, posłów, radnych itd. Tak jest zresztą co roku. Na Balu Sportowca tradycyjnie liczyć można na świetną muzykę i okazję do tańca, prawdziwie karnawałowe menu oraz towarzyskie atrakcje. Przypomnijmy, że patronat medialny nad tą impreza mają "Nowości", TV Toruń i Radio Gra. Organizatorem jest miasto.

Równie prestiżową imprezą w Toruniu jest Dobroczynny Bal Marszałkowski. W tym roku odbędzie się 20 stycznia, również w CKK Jordanki. Tradycyjnie połączony będzie z licytacjami na cele charytatywne. I - jak zawsze, a jest to już 12. edycja balu - nie zabraknie na nim artystycznych atrakcji. Zapewnią je m.in. Hanna Banaszak, Eliasz Orchestra, kwintet smyczkowy Filharmonii Pomorskiej, Lena i Jan Klimentowie oraz zespół tancerek samby Carnival Stars. Tak w karnawale bawiono się w Toruniu w minionym roku, na Balu Sportowca i Dobroczynnym Balu Marszałkowskim. W br. te prestiżowe imprezy też się odbędą, ale poza tym - cała moc innych imprez, potańcówek, koncertów i zabaw dla dzieci. Agnieszka Bielecka

Potańcówki karnawałowe znów na topie, czyli Dwór Artusa zaprasza

30 zł od osoby - tyle kosztuje bilet na Karnawałowy Dance Intense z kapela na żywo. Cóż to za impreza? Karnawałowa potańcówka w Dworze Artusa. A w zasadzie trzy takie potańcówki, bo organizatorzy zapraszają w trzech terminach: 10 i 24 stycznia oraz 7 lutego. Karnet na wszystkie trzy zabawy kosztuje 75 zł.

- Na przełomie stycznia i lutego w murach Sali Wielkiej zagoszczą najgorętsze, folkowe brzmienia, które sprawią, że nikt nie będzie podpierał ściany! Nie ważne czy macie doświadczenie, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z ruchem na parkiecie – nasza potańcówka jest dla wszystkich! Przygotujcie najlepsze karnawałowe stroje i bawcie się z nami - zachęcają organizatorzy. Muzykę na żywo wykona kultowa "Kapela W TAN", która jest współorganizatorem zabawy. I, uwaga! Na te przeżywające renesans potańcówki nie trzeba przychodzić w parach. Mile widziane są grupy znajomych, ale i single.

Karnawał w Dworze Artusa szykuje się ciekawie aż do samego końca. 9 lutego odbędzie się tutaj spektakl muzyczny dla dorosłych (widzów 16 plus). „Kocham i nienawidzę” to koncert a capella, spektakl i performens w jednym.

-Filmowe małżeństwo, czyli Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski, postanowili stworzyć słowno-wokalną wypowiedź o uczuciach i o tym, co nas i ich jako widzów może zwyczajnie obchodzić, a po występie zapraszają na wspólną rozmowę. Artyści zaprezentują program muzyczny, w którym znajdzie się 11 piosenek do tekstów Marka Koterskiego i muzyki Andrzeja Korzyńskiego, Arka Grochowskiego, Małgorzaty Bogdańskiej i Marka Koterskiego - zachęca Dwór Artusa. Bilety kosztują 45 zł.

Karnawałowe zabawy dla dorosłych i dzieci w Toruniu - w lokalach i klubach

Na imprezę karnawałową można też w Toruniu i okolicy wybrać się do klubu czy ulubionej restauracji. Np. "Zajazd Pieprz i Wanilia" bal zapowiada na 3 lutego. Bilety kosztują 210 zł od osoby. Co jest w programie? Muzyka w stylu disco z lat 80. i 90., różne konkursy, wybór króla i królowej balu. Do tego - wyśmienite menu, jak zapewniają organizatorzy.

Na ten sam dzień swoją imprezę karnawałową - w stylu Rio de Janeiro - zapowiada też lokal "Romeo i Julia" w podtoruńskim Głogowie. Koszt? 219 zł od osoby. A co w programie tej imprezy? "Dużo kolorów, rytmicznej muzyki i pysznego jedzona" - zapowiada lokal. Oprócz tradycyjnej zabawy zaplanowano tu tez pokaz brazylijskiego tańca, fotobudkę i inne atrakcje. Takich imprez w Toruniu jest wiele - ceny oscylują właśnie w granicach 200-250 zł od osoby. Oczywiście, nie brakuje też imprez tańszych w różnych lokalach, typowo tanecznych, bez wliczonego menu. Przy takich okazjach jednak warto szczególnie zadbać o rezerwację miejsc i stolika.

A najmłodsze pokolenie torunian? Dla dzieci atrakcji w karnawale też nie brakuje. Zabawy odbędą się w szkołach, klubach osiedlowych, domach kultury. Ciekawą propozycję ma chociażby Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) w Toruniu. Zaprasza na bal przebierańców opiekunów z dziećmi powyżej 3 lat - świetną zabawę gwarantuje jednym, i drugim. Cóż to za bal? 3 lutego w WOAK-u przy ul. Szpitalnej odbędzie się "Impreza karnawałowy z DJ Myszką". - To karnawał: przebierzcie się za ulubioną postać z bajki albo superbohaterkę czy superbohatera. Będzie brokat, balony, zabawy ruchowe i dużo dobrej muzyki do tańczenia. Piosenki zespołu Czereśnie, Aidy i dużo muzyki elektronicznej, głównie house’u – to zestaw, który do rozrusza i dzieci, i dorosłych - zachęcają organizatorzy.

Zabawa potrwa od godz. 11.00 do 12.30. Bilety - od 5 zł.

WAŻNE. A może zamiast balu gala operetkowa "Karnawał w Wiedniu"? Kto zamiast tańczyć woli muzyką się delektować, nie będzie zawiedziony wybierając się 23 stycznia wieczorem do Auli UMK. O godz. 19.00 rozpocznie się tutaj Karnawałowa Gala Operetkowo-Musicalowa "Karnawał w Wiedniu". Bilety kosztują: 130-150 zł.

-Zapraszamy na ucztę dla duszy przy akompaniamencie wspaniałej orkiestry pod batutą znakomitego dyrygenta. Zabrzmią klasyczne walce Straussa, a także inne znane melodie klasyków zachodnioeuropejskich, polskich i ukraińskich. Druga część koncertu zachwyci Państwa różnymi współczesnymi przebojami - od lat siedemdziesiątych do współczesności. Tego wieczoru zaśpiewają dla Was najlepsi soliści. Balet w olśniewających kreacjach przeniesie Państwa do magicznego świata muzyki i tańca. Przepych i beztroska, radość z muzyki, muzyczne żarty i niespodzianki stworzą niezapomniany cudowny nastrój - gwarantują organizatorzy gali.

