Toruński Rower Miejski z przykrą niespodzianką? Czy system nalicza opłaty po odstawieniu rowerów?

Kilkoro użytkowników Torvelo spotkała niemiła niespodzianka. Pomimo tego, że odstawili rowery zgodnie z zasadami, system nadal naliczał im opłatę za korzystanie z jednośladów. Nieuzasadnione rachunki otrzymali ci, którzy korzystali ze stacji w rejonie skrzyżowania ul. Bydgoskiej i Konopnickiej.

Czy Skyway jest nas w stanie jeszcze czymś zaskoczyć?

Otrzymaliśmy sygnał o problemach z Toruńskim Rowerem Miejskim. Wygląda na to, że przynajmniej na jednej stacji system nalicza opłaty pomimo tego, że rowery całe i zdrowe wróciły do bazy. - W sobotę odstawiłam rower do stacji przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Konopnickiej - opisuje pani Beata. - Zabezpieczyłam go tak jak trzeba, ale kiedy następnego dnia chciałam go wypożyczyć ponownie, okazało się, że nie mam już funduszy na koncie i jeszcze muszę dopłacić 30 złotych.

Licznik bił pomimo tego, że rower nie był używany. Pani Beata zrobiła rekonesans i okazało się, że poszkodowanych jest więcej. Niektórzy mieli być w ten sposób poszkodowani kilka razy, jednak na początku uznali, że musieli popełnić błąd, odstawiając jednoślad, naliczone 30 złotych zatem zapłacili.

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie reklamacji?

W sprawie nieuzasadnionej opłaty można złożyć reklamację, jednak na jej rozpatrzenie operator ma dwa tygodnie.

- Jeżeli w tym czasie będziemy chcieli korzystać z rowerów miejskich, nie mamy wyjścia, musimy te 30 złotych zapłacić, jednak ja tej sumy później nie wykorzystam - denerwuje się pani Beata.

Co na to operator toruńskiego roweru miejskiego?

Te uwagi przekazaliśmy do Miejskiego Zarządu Dróg, skąd powędrowały one dalej do operatora. Ten zaś przeprosił za usterki, obiecał sprawdzić stację, której dotyczyły zastrzeżenia oraz wszystkie naliczone opłaty w wysokości 30 złotych. Zapowiedział również, że reklamacje z tym związane będą rozpatrywane poza kolejką.

Czy takie problemy zdarzają się również poza Bydgoskiem?

Czy tego typu problemy dotyczą jedynie stacji przy Bydgoskiej? Może doświadczyliście ich Państwo gdzieś jeszcze? Proszę dać znać, na przykład pisząc na adres [email protected] Uwagi przekażemy operatorowi.

Przypomnijmy, że od początku istnienia Torvelo do końca ubiegłorocznego sezonu rowery miejskie wypożyczono 717 tysięcy razy. Do grona użytkowników w ubiegłym roku dołączyło ponad 3,5 tysiąca nowych osób. Od początku z systemu korzystało ponad 30 tysięcy użytkowników. Na początku czerwca na ulice Torunia wreszcie wyjechały rowery towarowe, które dotarły do miasta jesienią ubiegłego roku.

Ile kosztuje wypożyczenie roweru miejskiego w Toruniu?

Użytkownik, który chce skorzystać z toruńskiego Roweru Miejskiego, musi się zarejestrować i wnieść jednorazową opłatę inicjacyjną w wysokości 10 złotych. Za każde wypożyczenie roweru płaci się 25 groszy. Jeżeli użytkownik pożycza rower tylko na półgodziny, to poza tymi 25 groszami nie płaci nic. Za korzystanie z roweru od 30 do 60 minut należy zapłacić złotówkę. Od 60 do 120 minut płaci się 3 złote, od dwóch do trzech godzin 5 złotych, a każda godzina powyżej kosztuje 7 złotych. Zwykły rower miejski można wypożyczyć maksymalnie na 12 godzin. Zasady wypożyczania rowerów towarowych są inne.