Taniec jest pasją - rozmowa z Joanną Miś-Fudali, twórczynią Teatru Tańca Akro. Zespół obchodzi 30-lecie istnienia

Wszystko zaczęło się od miłości do tańca. Jestem wychowanką Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie kiedyś uczęszczałam na zajęcia, a później otrzymałam propozycję podjęcia pracy. Na początku pracowałam tylko ze starszą młodzieżą. Było cudownie. Młodzież była wówczas bardziej ukierunkowana. Teraz dziecko chodzi jednocześnie na taniec, teatr, śpiew, gitarę i wszędzie musi się odnaleźć…Wcześniej, kiedy ktoś wybrał taniec, był na nim skupiony, zaangażowany na 100%. Moja pierwsza grupa, która powstała w 1993 roku, miała przez wiele lat stały trzon i jedynie nieliczne osoby się wymieniały. W pewnym momencie, na prośbę pani dyrektor zaczęłam prowadzić zajęcia z dziećmi i dziś najmłodsze to już sześciolatki. Praca z dziećmi w tym wieku jest zupełnie inna, ale to też są wspaniałe grupy, a efekty pracy są bardzo owocne. Mam to szczęście, że jak ktoś zapisuje się do mnie na zajęcia, czy to małe dziecko, czy już nastolatek, to często zostaje na wiele lat.

Jak najbardziej to drugie. W starszych grupach jest to już właściwie norma. Pomysł i materiał ruchowy jest mój, następnie daję tancerzom zadania. Pracują na bazie tego materiału, filtrują go przez siebie. Pojawiają się pomysły na rozwiązania choreograficzne i tak właśnie wygląda nasza praca, tak powstaje spektakl. Swoje propozycje przedstawiają także młodsze dzieci, więc korzystam z pomysłów zarówno starszych, jak i młodszych tancerzy.

To zależy od danego spektaklu. Czasami spektakl jest typowo taneczny, a czasami więcej jest w nim teatru. W teatrze tańca przeważa jednak taniec, a zajęć stricte teatralnych nie prowadzę. Pracuję przede wszystkim na intencjach, na tym, jakie chcę przekazać emocje, bo na tym właśnie polega nasz teatr. Słów prawie nie używamy - zdarzają się, ale są to sporadyczne przypadki. Obecnie odeszłam zupełnie od opowiadania historii. Spektakl "Razem jesteśmy osobno", który powstał 25 lat temu, a który teraz odtwarzamy, miał charakter narracyjny, był pewnego rodzaju opowieścią, ale też nie wszyscy odczytywali ją dosłownie. Nie o to jednak chodzi. Ważne są odczucia widza - każdy może zobaczyć coś zupełnie innego. Czasami jest tak, że ktoś pierwszy raz styka się z tańcem współczesnym i pyta, o co w tym chodzi. Nie szukamy jednak prostych rozwiązań i odpowiedzi na pytanie "co autor miał na myśli?". Ważne jest raczej to, co wyniósł widz z danego spektaklu, czy poruszył, a może zdenerwował? Za pomocą tańca współczesnego mówimy o różnych rzeczach - łatwiej jest mówić o problemach niż rozśmieszyć, ale humoru też nam nie brakuje.

W materiale prasowym o Akro pojawia się fragment mówiący, że "zespół pracuje w oparciu o technikę tańca współczesnego, wzbogaconą o język teatru i improwizację, wciąż poszukując kompromisu pomiędzy tym co taneczne a tym co teatralne". Łatwo o ten kompromis?

W Polsce prezentujemy nasze spektakle na różnych festiwalach ogólnopolskich w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, Mrągowo i wielu innych, gdzie wielokrotnie otrzymaliśmy główne nagrody. Występowaliśmy także w Holandii, na Litwie, w Bułgarii, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

Jeszcze jeden cytat: "inspiracją do pracy, tworzenia choreografii jest codzienne życie, otaczająca rzeczywistość"...

To jest najprostsze , najbardziej dostępne - człowiek chce mówić o tym, co go otacza, co jest dla niego ważne. Tańcem wyrażam siebie, a ponieważ pracuję z młodzieżą i z dziećmi, to znam ich problemy. Jestem blisko ze swoimi tancerzami, więc spektakle mówią o tym, co ich dotyka..

Zdarza się, że rodzic, który kiedyś chodził na zajęcia, po latach przyprowadza swoje dziecko?

Oczywiście. Akro istnieje już 30 lat, więc przychodzą dzieci uczestników sprzed lat. W tym roku z okazji jubileuszu odtwarzamy dwa spektakle wystawiane po raz pierwszy 20-25 lat temu. Tańczą w nich te same osoby, które tańczyły kiedyś. Nie są to ludzie, którzy zawodowo zajęli się tańcem, ale ponownie przychodzą na zajęcia. Jestem pod wrażeniem ich sprawności i jakości tańca. To, czego doświadczyli na zajęciach wiele lat temu, zostało w ich ciałach - może było uśpione, ale dało się obudzić. Jakość ruchu jest niesamowita, a ja widzę też ich wielkie zaangażowanie i to, jak oni to przeżywają. Na jubileuszowym koncercie niektórzy zatańczą na scenie ze swoimi dziećmi.