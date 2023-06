A to historia! Ciekawe znalezisko w remontowanej kamienicy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu

Co można odczytać ze ścian?

Kto i kiedy zbudował kamienicę przy Mickiewicza 61?

Secesyjny gmach przy Mickiewicza 61 zajmuje ważne miejsce na mapie toruńskich zabytków, lecz na kulinarnych szlakach sprzed lat raczej go nie widać. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej są dwie archiwalne pocztówki z kamienicą w roli głównej, obie pochodzą jeszcze z czasów pruskich. Na jednej nawet widać interesującą nas wystawę i to ciekawie zaaranżowaną, ale niestety nie da się dostrzec szczegółów ułatwiających identyfikację. W KPBC na szczęście są również gazety oraz księgi adresowe. Przeszukiwanie ich bywa żmudne, ale niemal zawsze emocjonujące i ciekawe. Jak było w tym przypadku?

Wygląda na to, że w latach 20. kawiarni ani cukierni w tej kamienicy nie było. Jej śladu nie znaleźliśmy również w księdze adresowej z 1932 roku. Niedobrze. Została już tylko jedna księga, wydana w roku 1936. Reklamy takiego lokalu w niej nie ma, ale w spisie kawiarni... Jest! Kawiarnię przy Mickiewicza 61 prowadziła Klara Głowińska. Jak dotąd to jedyna informacja, jaką udało się znaleźć, oczywiście poza odkrytą na murze listą polecanych smakołyków. W tym samym czasie w kamienicy była zameldowana jedna pani Głowińska, ale nie Klara, lecz Maria - kupcowa. Czy Klara była jej krewną? Będzie trzeba złożyć wizytę w toruńskim Archiwum Państwowym. Może tam uda się również ustalić, kiedy dokładnie została otwarta kawiarnia? Bardzo możliwe, że zaglądali tam pracownicy Wojewódzkiej Komendy Policji, która w pierwszej połowie lat 30. znajdowała się na drugim piętrze kamienicy przy Mickiewicza 61. Być może oni sobie na to nie pozwalali, ponieważ na parterze mieszkał ich szef, inspektor Witalis Olszański, zresztą dziś patron kujawsko-pomorskiej policji. Może zdążył tu zajrzeć Franciszek Kruszelnicki, były konsul RP w Sarajewie, a później sędzia Sądu Apelacyjnego w Toruniu (zmarł w 1934 roku), bądź jego syn - Tadeusz. Kawą i czekoladą mógł się wzmacniać inż. Leszek Muszyński, który odpowiadał za montaż stalowej konstrukcji toruńskiego mostu drogowego. To ciekawe miejsce, bardzo ciekawe!