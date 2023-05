Toruńskie fontanny wciąż wyłączone. Miasto wstrzymuje się z ich uruchomieniem

- Fontanny planujemy uruchomić w połowie maja. Pogoda będzie już wtedy pewniejsza, a przede wszystkim mam nadzieję, że nie będzie już wtedy przymrozków. To jest podstawowy warunek - musimy patrzeć nie na temperaturę w ciągu dnia, a głównie na minimalną temperaturę w nocy. Gdyby uruchomić fontanny zbyt wcześnie, gdy jeszcze mogą wystąpić przymrozki, to wówczas zaraz trzeba by zaczynać sezon od napraw. Na razie więc jeszcze czekamy, ale w połowie maja temperatura i dalsze prognozy powinny być już na tyle sprzyjające, że uruchomienie fontann będzie możliwe. Rozpocznie się wtedy nowy sezon i zaczną działać m.in. Cosmopolis, flisak, a także fontanna na placu Rapackiego, niedaleko Fosy Staromiejskiej - powiedziała Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.