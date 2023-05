W sobotę w Toruniu będzie można zaśpiewać z chórem! Znamy szczegóły

- Repertuar przygotowany na to szczególne popołudnie oparty będzie na „Śpiewniku polskim”, czyli zbiorze najpiękniejszych polskich pieśni i piosenki, które przez lata towarzyszyły naszym przodkom przy różnych okazjach. Najczęściej są to utwory wciąż doskonale znane i lubiane, ale na wszelki wypadek do dyspozycji publiczności będą teksty, które będą pomocą w radosnym i nieskrępowanym śpiewaniu - zapowiada Kamil Hoffmann i dodaje, że spotkanie pod hasłem „Śpiewajmy z chórem Copernicus” to również znakomita okazja do budowania więzi międzypokoleniowych poprzez pielęgnowanie pięknej tradycji wspólnego śpiewania. - Tradycji, która niestety zanika…