Toruńskie Gwiazdy 2023. Koncert w Dworze Artusa

Toruńskie Gwiazdy 2023

Zwycięzcy otrzymali statuetki Flisaka oraz nagrody pieniężne. W Dworze Artusa wystąpili Definitely Maybe – Oasis Tribute Band, KAJOA. Wieczór zakończył występ zespołu Wanda i Banda, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Zespół pod kierownictwem charyzmatycznej Wandy Kwietniewskiej wciąż porywa swoimi koncertami i zapewnia świetną zabawę dla kilku pokoleń widzów. Piosenki takie jak "Hi Fi", "Nie będę Julią", "Mamy czas" czy "Kochaj mnie miły" stały się wielkimi hitami i do dzisiaj grane są w stacjach radiowych.