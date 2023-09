Toruńskie hospicjum im. Jana Pawła II ma już 30 lat!

Dwie przeprowadzki

Inne realia

Jak zmieniła się działalność hospicjum na przestrzeni 30 lat?

- Na pewno jest mnóstwo różnic - dodaje Jacek Kubiczak. - Zmieniły się standardy opieki nad pacjentami i organizacja pracy. 30 lat temu pielęgniarki z hospicjum domowego udawały się do pacjentów pieszo lub jeździły środkami komunikacji miejskiej. Teraz mają do dyspozycji samochody służbowe, mogą wygodniej dojechać na każde wezwanie, szybciej zareagować. Są też służbowe telefony komórkowe, jest lepszy kontakt z rodziną pacjenta. Dokumentacja medyczna jest elektroniczna, pielęgniarki mają iPady, mogą ją na bieżąco sprawdzać, uzupełniać. Jeśli chodzi o oddział, to nowy budynek jest komfortowy. Ma szerokie korytarze, jedno- i dwuosobowe sale, w większości wyposażone w rozkładane fotele, by rodzina mogła w komfortowych warunkach czuwać przy chorym. To już nie te czasy, gdy w sali było po trzech - czterech pacjentów.