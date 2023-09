Jesteście niesamowici! Tak Toruń pomaga schronisku dla zwierząt! Oto fotorelacja z pikniku

Zamieszanie z kontrapasem w centrum Torunia. Co powinno się tu zmienić?

Najbardziej popularnymi atrakcjami pikniku niezmiennie są loteria fantowa i kiermasz książek. W tej pierwszej obowiązuje zasada "każdy los wygrywa". Fanty na loterię przekazały osoby prywatne i firmy. Największym powodzeniem cieszyły się vouchery do lokali gastronomicznych, karnety na zajęcia sportowe, artykuły zoologiczne, sprzęty turystyczne i sportowe, artykuły papiernicze, zabawki, rękodzieło. Wygrać można było również sesję zdjęciową dla psa i jego opiekuna. Każda osoba, która wzięła udział w loterii fantowej, otrzymała także specjalny los. Ten brał udział w dodatkowym losowaniu, w którym nagrodą był "Weekend z Corollą Cross". Ufundowała go firma Toyota Bednarscy Toruń.

Na pikniku nie zabrakło też strefy gastronomicznej. Dzięki bistro Chwast Prast pojawili się na nim także podopieczni fundacji Królewskie Dziedzińce - Fundacja i Dom Modlitwy w Toruniu. To seniorzy z Ukrainy, którzy przygotowali specjalnie dla uczestników pikniku tradycyjne dania kuchni ukraińskiej.

W czasie pikniku trwała też zbiórka darów dla podopiecznych schroniska. Najbardziej oczekiwanymi był żwirek dla kotów, saszetki dla kotów dorosłych, karma weterynaryjna, podkłady higieniczne, smaczki dla psów, naturalne gryzaki, zabawki dla kotów, ręczniki papierowe, płyny do podłóg, proszek do prania i płyn do płukania.