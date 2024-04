Toruńskie komitety wyborcze podsumowały w piątek swoje kampanie

- 274 osoby zgłoszono do rady miasta - powiedział Michał Zaleski. - To znaczy, że ludzie chcą decydować o tym, co dzieje się w naszym mieście. Jest też ośmioro kandydatów na funkcję prezydenta miasta. Tego nie było w historii Torunia. Zauważyłem w tej kampanii wypowiedzi idące daleko do przodu. To było również udziałem naszego komitetu. To był czas gromadzenia pomysłów, projektów dla Torunia. Skwapliwie je notowałem. Jeśli zostanę ponownie wybrany sięgnę po te notatki, bo jest w nich wiele wartościowych rzeczy.