Tragiczny wypadek na drodze S10 w Toruniu. Nie żyją dwie osoby

Do zdarzenia doszło na 2. kilometrze drogi S10, pomiędzy węzłami Toruń Południe i Toruń Zachód. Jak poinformował nas sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, z ustaleń policjantów wynika, że 32-letni kierowca samochodu marki renault z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do czołowego zderzenia z jadącym naprzeciw volkswagenem, którym kierował 39-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby - 32-letni pasażer renaulta oraz 39-latek kierujący volkswagenem - ponieśli śmierć na miejscu. 32-letni kierowca renaulta został przewieziony do szpitala.