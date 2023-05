Trwa matura z matematyki. Jak ten obowiązkowy egzamin przebiega w Toruniu?

Co powiedzą po matematyce, dowiemy się już wkrótce. Egzamin z tego przedmiotu rozpoczął się bowiem o godz. 9.

W Toruniu do egzaminu maturalnego przystępuje 2005 tegorocznych absolwentów (1415 absolwentów liceów ogólnokształcących, 542 – techników, 20 – szkół artystycznych i 28 – szkół dla dorosłych). Łączna liczba zdających w mieście to 2342 osoby, bo część z nich przystępuje do egzaminów kolejny raz.

W tym roku matura przeprowadzona jest w nietypowy sposób, bowiem odbywa się w dwóch formułach - Formule 2023 oraz Formule 2015. Dlaczego? Ten podział i nowe wymagania mają związek z wprowadzoną w 2017 roku reformą edukacji, czyli likwidacją gimnazjów. Formuła 2015 dotyczy absolwentów trzyletniego liceum i czteroletniego technikum. Natomiast na nowych zasadach egzaminy zdają uczniowie, którzy w tym roku skończyli czteroletnie liceum lub pięcioletnie technikum.