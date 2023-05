Toruń/Kowalewo. Bracia z piekła rodem. Domowy koszmar Teresy osądzony! Była bita, duszona, straciła oko...

Niewyobrażalne cierpienie trwało miesiącami. W końcu jednak oprawcy stanęli przed sądem

O braciach Marianie i Ryszardzie C. głośno było lipcu 2021 roku. Wtedy media opisywały rozbój, jakiego wspólnie dopuścili się na znajomym, który z okolic Wąbrzeźna przyjechał do nich do Kowalewa Pomorskiego. Kiedy chciał wracać do domu, bracia go przewrócili i ciężko pobili. Powód? 700 złotych, z których go obrabowali. To był 2 lipca 2021 roku.